Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να καταγγέλλουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Μάλιστα, αρκετοί πολίτες χρησιμοποιούν το ήδη υπάρχον εργαλείο ηλεκτρονικών καταγγελιών μέσω του gov.gr (kataggelies.mindev.gov.gr), όταν αντιλαμβάνονται περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Με το νέο application, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν με διαφάνεια καταγγελίες, «ανεβάζοντας» φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία θα φέρουν χρονοσήμανση και γεωεντοπισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιούνται από τους ελεγχτές για επιβολή κυρώσεων.

Ακόμα, μέσα στο 2026 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της η νέα Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα αναλαμβάνει τον συντονισμό των ελέγχων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.