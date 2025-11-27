Ένας επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεγάλου λογιστικού γραφείου, ήταν εκείνος που κατήγγειλε τους συλληφθέντες με τα πλαστά έργα τέχνης στους αστυνομικούς του «Οργανωμένου Εγκλήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας κατήγγειλε στις αρχές ότι παρέδωσε στον 57χρονο, δικηγόρο στο επάγγελμα, το ποσό των 300.000χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να αγοράσει από εκείνον ράβδους χρυσού.

Όταν, όμως, παρέλαβε τα πολύτιμα αντικείμενα, αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν χρυσός και ότι τον είχαν εξαπατήσει. Παραπονέθηκε και -σύμφωνα με την καταγγελία του- ο συλληφθείς δικηγόρος και ο 42χρονος φερόμενος ως συνεργός του απάντησαν ότι εξαπατήθηκαν και εκείνοι και πως θα του παραδώσουν έργα τέχνης, αξίας 300.000χιλιάδων ευρώ.

Κατά τον έλεγχο των εκατοντάδων πινάκων ζωγραφικής, ο εκτιμητής που προσέλαβε η αστυνομία διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι ήταν πλαστοί και μάλιστα κάποιοι από αυτούς φέρονται να έχουν την υπογραφή του διάσημου Κωνσταντίνου Παρθένη.

Τα όπλα

Στην κατοχή του 57χρονου δικηγόρου οι αστυνομικοί βρήκαν και τέσσερα πιστόλια. Από αυτά μόνο για το ένα έχει νόμιμη άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου. Τα άλλα δύο είναι ακαταχώρητα, ενώ το τέταρτο φαίνεται πως είχε κατασχεθεί το 1992 από την Ασφάλεια Χανίων και ερευνάται με ποιον τρόπο έφτασε στα χέρια του.