Το βίντεο του Τσίπρα με την Έφη Παπαθεοδώρου - Φωτογραφία από τον προπσωπικό λογαριασμό Facebook του πρώην πρωθυπουργού

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Έναν νέο «σύμμαχο» βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας στο πρόσωπο της Έφης Παπαθεοδώρου που ακολούθησε όλα τα απαραίτητα βήματα για να γίνει μέλος στην ΕΛΑΣ.

Η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Έφη Παπαθεοδώρου

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο πρώην πρωθυπουργός, βλέπουμε τη θρυλική Θεοπούλα του «Παρά Πέντε» να εγγράφεται στο myelas.gr και να προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα να είναι «λίγο πιο άγριος».

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«Όταν άκουσες το όνομα ΕΛΑΣ, πώς σου ήρθε;» τη ρώτησε ο Αλέξης Τσίπρας, με τη γνωστή ηθοποιό να απαντά: «Τέλειο».

«Να ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις, κι άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε» ανέφερε η Έφη Παπαθεοδώρου, με τον Αλέξη Τσίπρα να λέει: «Εντάξει, μην θυμώνετε μωρέ».

Στην ερώτηση του πρώην πρωθυπουργού «τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;», η Έφη Παπαθεοδώρου απάντησε: «Μπήκε πρώτα να γραφτεί ως μέλος και μετά έκανε θραύση».