Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αφορμή την αναφορά του Χάρη Δούκα περί διαλόγου και πιθανής συνεργασίας με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε ξεκάθαρη απάντηση μέσω ανάρτησής της στον δήμαρχο Αθηανίων, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά συνεργασίες «πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας».

Το κόμμα, όπως σημείωσε, έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, αφήνοντας αιχμές για όσους κοιτούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα πριν καν κριθεί η αυτόνομη δυναμική του ΠΑΣΟΚ.

Advertisement

Advertisement

«Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Διαμαντοπούλου, σε μια ανάρτηση που είχε σαφή εσωκομματικό αποδέκτη. Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, σχολίασε δηκτικά ότι «δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει», δίνοντας από την αρχή τον τόνο μιας παρέμβασης που δεν περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές περί ενότητας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

«Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.



Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία.

Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ; Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη. Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!»