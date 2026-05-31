Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι ήδη υπαρκτό και και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, με τις νέες παρουσίες στον πολιτικό χάρτη, είναι πλέον θέμα ωρών. Το προσώρας ερώτημα των δημοσκόπων αλλά και των πολιτών είναι αν το κόμμα αυτό θα υπερκεράσει το κόμμα Ανδρουλάκη. Για τον Τσίπρα όμως – όπως έδειξε και η πρώτη του παρουσία ως αρχηγός της ΕΛΑΣ – το ζητούμενο είναι πολύ ευρύτερο. Είναι να κατακρημνίσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ως κόμμα εξουσίας. Εν ολίγοις να το περιθωριοποιήσει. Ο Τσίπρας έχει μελετήσει επισταμένως την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου στα πρώτα του χρόνια ως ηγέτη της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης. Ο Ανδρέας κυριολεκτικά εξόντωσε την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Μαύρου, παρ´ όλο που αυτή στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης ήρθε δεύτερο κόμμα.

Ο Τσίπρας θεωρεί – και δικαίως – ότι έχει την λάμψη ενός λαϊκού ηγέτη, όπως την είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε αντίθεση με τον χλωμό Γ. Μαύρο. Αυτή τη λάμψη δεν έχουν αποδείξει ότι την έχουν τόσο ο Ανδρουλάκης όσο. Και ο Φάμελλος. Βεβαίως τα μεγέθη είναι διαφορετικά, όπως και οι εποχές. Όμως η παρούσα συγκυρία ευνοεί τις επιδιωκόμενες συγκρίσεις. Με την κυβερνητική πλειοψηφία σε κρίση και την έως σήμερα αντιπολίτευση σε προφανή αδυναμία να την αντικρούσει.

Η ΕΛΑΣ δεν θα είναι, ως φαίνεται, κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς αλλά το κόμμα της ριζοσπαστικής σοσιαλδημοκρατίας με αριστερές πινελιές. Ο Τσίπρας θα κινείται μεταξύ του Γάλλου Μελανσόν και του Ισπανού Σάντσες. Θέλει να προσεγγίσει όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την μεσαία τάξη, χωρίς να φοβίσει τους μετριοπαθείς δεξιούς. Θα επιδιώξει να αποδείξει ότι είναι ο ηγέτης ο οποίος – χωρίς κλυδωνισμούς – θα βγάλει από το αδιέξοδο τους ταλαιπωρημένους από την ακρίβεια και την ανασφάλεια Έλληνες πολίτες.

Οι προσεχείς μήνες θα δείξουν αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι είναι ο πολιτικός που έχει έρθει για να μείνει. Εξοπλισμένος με τα εχέγγυα της κυβερνησιμότητας και της ικανότητας να επιλέγει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις, απαλλαγμένος από τα λάθη και τις αστοχίες του παρελθόντος.