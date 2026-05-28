Στον Άρειο Πάγο μετέβη λίγο μετά τις 12:00 ο Αλέξης Τσίπρας με σκοπό να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα, «ΕΛΑΣ».

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, τέως Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που είχε καταδικάσει την Χρυσή Αυγή σε πρώτο βαθμό καθώς και η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Από νωρίς έφτασε η εκπρόσωπος Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου και στελέχη του κόμματος με στοκό να κατοχυρωθεί νομικά το κόμμα ΕΛΑΣ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει τις εμφανίσεις του και να δώσει έμφαση στην παρουσίαση των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίνοντας το ακριβές πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών του κόμματος ΕΛΑΣ έπεσε εξαιτίας της αθρόας συμμετοχής πολιτών και επιστρατεύτηκαν τεχνικοί για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε ανησυχία για την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ», κρίνει πως η συζήτηση που ξεκίνησε στα social media αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Υπενθυμίζεται πως το όνομα φαίνεται πως ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανακοίνωσε πριν από δυο μήνες στο επιτελείο του και έκτοτε η ομάδα του κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.