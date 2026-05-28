Είμαστε ήδη στην νέα εποχή του πολιτικού συστήματος της μεταπολίτευσης. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και την πρώτη αποτύπωσή της από τις δημοσκοπήσεις και τις ανάλογες αναλύσεις (στημένες ή όχι) από το πολιτικό ρεπορτάζ. Η προχτεσινή επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα – με το όνομα ΕΛΑΣ Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη – ακολούθησε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Και αναμένεται βεβαίως η ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Οι κινήσεις αυτές θα αναδιαμορφώσουν τον υπάρχοντα πολιτικό χάρτη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί και πέρα το ποιες θα είναι οι αλλαγές, οι μετατοπίσεις και ποια κόμματα θα υποφέρουν και ποια θα μείνουν αλώβητα αποτελεί το μέγα ζητούμενο. Οι απαντήσεις θα έλθουν στους επόμενους μήνες. Σε μια ατμόσφαιρα όπου κυριαρχεί η οργή για την αμείωτη ακρίβεια και η αγωνία για τα τεκταινόμενα στον Περσικό αλλά και στο Αιγαίο. Η μεν κυβέρνηση έχει πολύ μαλλί να ξύσει αλλά και η νέα αντιπολίτευση οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για το πως μπορεί να αλλάξει επί τα βελτίω το σημερινό γκρίζο σκηνικό. Ώστε τα μπάνια του λαού (που έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας) να μη γίνουν βουτιές σε θολά νερά.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται το κόμμα του να γίνει το ΠΑΣΟΚ των ενδόξων ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου. Πολύ δύσκολο εγχείρημα. Αν το πετύχει – έστω και μερικώς – το σημερινό ΠΑΣΟ-ΚΙΝΑΛ θα γνωρίσει πολύ δύσκολες μέρες. Και τα μικρότερα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού τόξου ακόμη δυσκολότερες.

Αν ο Αντώνης Σαμαράς συγκινήσει τους οπαδούς της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς τότε η Νέα Δημοκρατία θα έχει απώλειες. Πόσο σημαντικές θα φανεί από τις αντιδράσεις της και τις τυχόν εφεδρείες, αν διαθέτει… Ο Αντώνης ως πρώην πρωθυπουργός και με μακρότατη θητεία στις κορυφές της ΝΔ είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος, αν μάλιστα διαθέτει την στήριξη ή έστω την ανοχή του Κώστα Καραμανλή.

Η εκλογική μάχη (είτε βραχεία είτε μακρά) μπορεί να μας επιφυλάξει εντυπωσιακές ανατροπές και εκπλήξεις. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Της Ελλάδος βεβαίως, βεβαίως…