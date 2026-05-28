Λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.Α.Σ. στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας περνά από τη σκηνή των συμβολισμών στο πεδίο της θεσμικής κατοχύρωσης. Η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο μπορεί να γίνει σήμερα. Η ανταπόκριση στην πλατφόρμα υπογραφών και οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις δείχνουν ότι το νέο κόμμα μπήκε από την πρώτη ημέρα στο κέντρο της συζήτησης.

Η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» δεν πρόλαβε καλά καλά να παρουσιαστεί και ήδη πέτυχε τον πρώτο της στόχο: να συζητηθεί. Το ακρωνύμιο ΕΛ.Α.Σ. προκάλεσε θόρυβο, σχόλια, ειρωνείες, πολιτικές αντιδράσεις, αλλά και έντονη περιέργεια. Και στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, αυτό αποτιμάται μάλλον θετικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού θεωρούν ότι η επιλογή του ονόματος λειτούργησε ως καταλύτης. Μπορεί αρχικά να υπήρχε προβληματισμός για το ιστορικό βάρος και τους αναπόφευκτους συνειρμούς, όμως η συζήτηση που άνοιξε στα social media, στα τηλεοπτικά πάνελ και στο πολιτικό παρασκήνιο έδωσε στο νέο εγχείρημα την ορατότητα που χρειαζόταν από την πρώτη στιγμή.

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την εκδήλωση στο Θησείο, κινείται πλέον προς το επόμενο θεσμικό βήμα: την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνοδευτεί από τις υπογραφές μελών και υποστηρικτών του νέου φορέα, ώστε η ΕΛ.Α.Σ. να αποκτήσει επίσημη νομική υπόσταση και να περάσει από το επίπεδο της πολιτικής εξαγγελίας στο επίπεδο της οργανωμένης κομματικής λειτουργίας.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στο όνομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής και συλλογής υπογραφών φέρεται να δέχθηκε μεγάλη επισκεψιμότητα τις πρώτες ώρες μετά την παρουσίαση, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα. Στο περιβάλλον Τσίπρα αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη αρχικής δυναμικής, αν και το πραγματικό πολιτικό αποτύπωμα θα φανεί στις επόμενες εβδομάδες: στη συμμετοχή, στις δημοσκοπήσεις, στις μετακινήσεις στελεχών και κυρίως στην κοινωνική απήχηση πέρα από τον κύκλο των ήδη πεισμένων.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε και ο ίδιος συνέχεια στην εικόνα της εκκίνησης, αναρτώντας βίντεο από την εκδήλωση και γράφοντας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία» και ότι τώρα ξεκινά «ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα». Η φράση συμπυκνώνει τη βασική αφήγηση που επιχειρεί να χτίσει: επιστροφή, συμμετοχή, ανασύνθεση και ένα νέο πολιτικό κάλεσμα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Το οργανωτικό σκέλος αρχίζει επίσης να παίρνει σχήμα. Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναλαμβάνει η Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι ορίστηκαν οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι ανακοινώσεις για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και το Πολιτικό Κέντρο του νέου κόμματος.

Πρόκειται για κρίσιμη φάση, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να αποδείξει ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι μόνο ένα επικοινωνιακό γεγονός ή ένα προσωπικό comeback, αλλά ένας φορέας με δομή, πρόγραμμα και κοινωνική γείωση. Οι εμφανίσεις του το επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν, με έμφαση στις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του κόμματος, καθώς η πρώτη παρουσίαση άφησε περισσότερο το αποτύπωμα της εικόνας και του συμβολισμού παρά μιας πλήρους κυβερνητικής πρότασης.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις πολλαπλασιάζονται. Στον ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία του νέου κόμματος επιταχύνει τις εσωτερικές διεργασίες και πιέζει στελέχη και βουλευτές να τοποθετηθούν καθαρά. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου αποκτά πλέον βαρύτητα, καθώς το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο πολιτικό τοπίο στον ίδιο ιδεολογικό χώρο.

Στη Νέα Αριστερά, αλλά και σε πρόσωπα που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, η κριτική επικεντρώνεται τόσο στο όνομα όσο και στον χαρακτήρα του εγχειρήματος. Ορισμένοι μιλούν για προσωποπαγές κόμμα, άλλοι για πολιτικό σχέδιο που επιχειρεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η ΕΛ.Α.Σ. αντιμετωπίζεται ως ακόμη ένας παράγοντας πίεσης στον χώρο της Κεντροαριστεράς, σε μια περίοδο που οι ισορροπίες είναι ήδη εύθραυστες.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο θόρυβος μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική δυναμική. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την παρουσίαση θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξουν αν η αρχική περιέργεια γύρω από το νέο κόμμα Τσίπρα έχει βάθος ή αν εξαντλείται στο επικοινωνιακό σοκ της ανακοίνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛ.Α.Σ. μπήκε στην πολιτική σκηνή με τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος. Το όνομα έκανε τον κύκλο του, οι αντιδράσεις άναψαν, η πλατφόρμα κινητοποίησε υποστηρικτές και ο Άρειος Πάγος γίνεται το επόμενο σημείο αναφοράς. Από εδώ και πέρα, όμως, το παιχνίδι αλλάζει: λιγότεροι συμβολισμοί, περισσότερη πολιτική ουσία. Και εκεί θα κριθεί αν η επιστροφή Τσίπρα είναι πράγματι αρχή νέου κύκλου ή απλώς η πιο ηχηρή είδηση της εβδομάδας.