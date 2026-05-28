Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χλιδάτη ζωή 5 αστέρων ζουν στις φυλακές Κορυδαλλού σκληροί ποινικοί κρατούμενοι, όπως αποκαλύπτει βίντεο που τραβήχτηκε πριν από 10 μέρες και προέβαλε το Mega. Σε αυτό διακρίνεται ένας αρχιμαφιόζος αφγανικής καταγωγής να κάθεται σε τραπέζι, φορώντας χρυσές αλυσίδες, να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ και να ακούει δυνατά τραπ μουσική.

Δίπλα του, ένας άλλος συγκρατούμενος φαίνεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, παρότι ο κρατούμενος έχει καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις ανθρωποκτονίες και απαγωγές.

Advertisement

Advertisement

Η αποκάλυψη του βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναμένεται να διερευνηθεί για το πως ποινικές κρατούμενοι απολαμβάνουν τέτοια προνόμια στις φυλακές και ιδιαίτερα στον Κορυδαλλό.