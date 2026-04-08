Στη σύλληψη ενός 50χρονος υπαλλήλου της εξωτερικής φρουράς των Φυλακών Κορυδαλλού προχώρησαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς διαπίστωσαν πως εισήγαγε στη χώρα μας ναρκωτικές ουσίες από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ταχυδρομείου.

Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται όταν οι αστυνομικοί, κατά τον έλεγχό τους, εντόπισαν στις αποθήκες του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών δύο πακέτα με ναρκωτικά με αποστολείς από το Λας Βέγκας και το Μπέρμιγχαμ και παραλήπτη τον 50χρονο.

Ακολούθησε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος, ενώ κατά την έρευνα, από την κατοχή του και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-7- γυάλινα βάζα με κάνναβη σε μορφή πάστας λευκού χρώματος, μεικτού βάρους -239- γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης (διαλυμένο), μεικτού βάρους -32- γραμμαρίων,

-7- νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους -22,6- γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους-7- γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με περιεχόμενο κάνναβη σε μορφή πάστας, μεικτού βάρους -1,6- γραμμαρίων,

-14- συσκευές ατμίσματος κάνναβης,

-7- αμπούλες κάνναβης,

-2- σύριγγες κάνναβης,

πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας



Σημειώνεται ότι, μετά τη σύλληψη του κατηγορούμενου, σε αποθήκες εταιρίας ταχυδρομείου εντοπίσθηκαν ακόμη δύο δέματα με τον ίδιο ως άνω παραλήπτη που συνολικά περιείχαν -5- αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος κάνναβης και γυάλινο βάζο με κάνναβη, μικτού βάρους -42- γραμμαρίων.