Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο σοβαρός τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση και ανησυχία, με τον Σάκη Τανιμανίδη να τοποθετείται δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με το περιστατικό που συγκλόνισε τους φίλους του Survivor.

Ο παρουσιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», χαρακτήρισε το ατύχημα ιδιαίτερα στενάχωρο και ευχήθηκε ο 22χρονος να καταφέρει να αναρρώσει πλήρως. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως θεωρεί άδικο να συνδέεται το συμβάν αποκλειστικά με το reality επιβίωσης, καθώς – όπως είπε – πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα που συνέβη εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού.

Advertisement

Advertisement

«Το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου το είδα όπως όλος ο κόσμος και πραγματικά στεναχωρήθηκα πολύ. Μακάρι το παιδί να γίνει καλά και να επανέλθει όσο πιο δυνατός γίνεται. Νομίζω όμως ότι έχει μπει σε λάθος πλαίσιο όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, είναι μια τραγωδία. Δυστυχώς ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο. Από τη σύγκρουση υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τη νοσηλεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media από το νοσοκομείο, ο πρώην παίκτης του Survivor ενημέρωσε πως ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε ακόμη ένα πολύωρο χειρουργείο. Εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και αποκάλυψε ότι διαβάζει καθημερινά τα μηνύματα που λαμβάνει, τα οποία – όπως είπε – του δίνουν δύναμη να συνεχίσει.

«Υπάρχει ακόμη δρόμος, αλλά πρέπει να εστιάζουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από τη δύσκολη δοκιμασία που περνά.