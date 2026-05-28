«Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι εξαγγελίες του περί «ζωής με αξιοπρέπεια», «ασπίδας απέναντι στην ακρίβεια» και «ενίσχυσης της εργασίας» στερούνται αξιοπιστίας, καθώς προέρχονται από τον πολιτικό που «οδήγησε τη χώρα στο 3ο μνημόνιο» και «μετέτρεψε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού σε ΝΑΙ».

Επίσης υπάρχει αναφορά στη Σύμβαση 717: Όπως υποστηρίζεται, εφόσον η συγκεκριμένη σύμβαση είχε υλοποιηθεί εγκαίρως, «το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί».Παράλληλα αποδοκιμάζονται οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για «ισχυρή οικονομία» και «κανόνες στις τράπεζες», υποστηρίζοντας ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.

Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική: Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.

Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.

Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου».