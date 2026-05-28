Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα του «ΕΛΑΣ», αλλά και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμη και για το αν η ονομασία «ΕΛΑΣ» μπορεί να εγκριθεί από τον Άρειο Πάγο. «Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα “ΕΛΑΣ” περνάει από τον Άρειο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Μιλάμε για τους συνεργάτες του που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν τον φάκελο στο ξενοδοχείο, πολύ πιθανόν να τους διέφυγε». Αναφέρθηκε επίσης στο κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου κόμματος, κάνοντας λόγο για μια «φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή».

«Πρέπει να ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αυτό και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έρθει να μας πει και πού βρήκε τα λεφτά» είπε, προσθέτοντας πως «το Ινστιτούτο δεν μπορεί να πληρώσει προεκλογικές συγκεντρώσεις, απαγορεύεται από τον νόμο».

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «φρικτό» το όνομα του νέου κόμματος, υποστηρίζοντας ότι «σε ένα τμήμα της κοινωνίας παραπέμπει στον εμφύλιο πόλεμο, ενώ για τους νεότερους περισσότερο θυμίζει την Ελληνική Αστυνομία». Αναφέρθηκε μάλιστα και στο λογότυπο του κόμματος, σημειώνοντας ότι «το αστέρι του Τσε Γκεβάρα στη μέση θυμίζει λίγο και 17 Νοέμβρη, είναι ανατριχιαστικό».

Όσον αφορά στην αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση εναντίον του, είπε πως κατά την άποψή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ελέγχεται πολιτικά» επειδή, όπως υποστήριξε, η οικογένειά του μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο το 2010, σε μια περίοδο που η χώρα έμπαινε στα μνημόνια. «Η οικογένειά του και ο ίδιος νοίκιασαν στο Κτηματολόγιο ένα ακίνητο παίρνοντας 10.000 ευρώ τον μήνα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το ποσό μειώθηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων και στη συνέχεια επανήλθε.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις Ανδρουλάκη ότι ο ίδιος λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά από το συγκεκριμένο ακίνητο, ο υπουργός Υγείας σχολίασε πως αυτό αφορά προφανώς το μερίδιό του από το συνολικό ποσό. «Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω, είναι τελείως αδιάφορο», σημείωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ακόμη ότι θα παραστεί κανονικά στο δικαστήριο: «Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο». Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση τον ζημιώνει πολιτικά. «Το θέμα του ακινήτου του τον βλάπτει γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς για τους φτωχούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι την κλάψα».