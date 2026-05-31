Χιλιάδες ενεργοί πολίτες έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την Τρίτη το βράδυ μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο όλοι οι πολίτες μπορούν να την υπογράψουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα myelas.gr όπου έχει αναρτηθεί. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση . Μεταξύ άλλων υπογράφουν από τον χώρο του πολιτισμού οι:

Συγκεκριμένα, τη διακήρυξη έχουν υπογράψει οι ηθοποιοί Μάριος Αθανασίου, Γιάννης Δρακόπουλος, Ειρήνη Καζάκου, Μαρία Κατσουλίδη, Φαίη Κοκκινοπούλου, Χάρης Μαυρούδης (ηθοποιός και γιος του αείμνηστου Νότη Μαρούδη), Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Ιωάννα Παππά, Νικόλαος Πουρσανίδης, Ισιδώρα Ζουγανέλη Σιδέρη (η σύζυγος του Γιάννη Ζουγανέλη και μητέρα της Ελεονώρας), Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης.

Από τον χώρο της μουσικής ξεχωρίζουν οι υπογραφές της τραγουδίστριας Γιώτας Νέγκα και του τραγουδιστή και ραδιοφωνικού παραγωγού Κώστα Θωμαΐδη. Τη διακήρυξη συνυπογράφει επίσης ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και ο Βασίλης Δραμουντάνης, διευθυντής Παραγωγής στα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ και στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.



Από τον χώρο του κινηματογράφου και της σκηνοθεσίας περιλαμβάνονται οι Γιώργος Αρβανίτης, φωτογράφος και κινηματογραφιστής, Βασίλης Βαφέας, Σπύρος Μιχαλόπουλος, Θέμης Μουμουλίδης και Νίκος Κορνήλιος, ο οποίος δραστηριοποιείται ως σκηνοθέτης και μουσικός.

Στη λίστα των υπογραφόντων βρίσκονται ακόμη ο λογοτέχνης Κώστας Βούλγαρης, οι εικαστικοί Γεώργιος Γαϊτάνος και Ευγενία Μανωλιουδάκη, η θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτις και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων Αθηνά Αρσένη, η εκδότρια και βιβλιοπώλισσα Ελένη Κανάκη, καθώς και η Νίκη Μουτζούρογλου, στέλεχος του Μεγάρου Μουσικής.

Η παρουσία τόσων ανθρώπων του πολιτισμού ανάμεσα στους πρώτους 301 υπογράφοντες αναδεικνύει τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

