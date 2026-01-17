Οδηγούσε μεθυσμένος και του αφαίρεσαν το δίπλωμα για μισό χρόνο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ. Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 17 Ιανουαρίου 2026 στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, 42χρονος ημεδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο Ι.Χ. υπό την επήρεια μέθης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησής του για μισό χρόνο (180 ημέρες).

