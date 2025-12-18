Έκπληξη προκάλεσαν στους αστυνομικούς της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης των όπλων, που κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση για τη σύλληψη των επίδοξων δολοφόνων του Γιάννη Λάλα.

Οι αστυνομικοί είχαν κατασχέσει στη χώρα μας 4 πολεμικά όπλα, καλάσνικοφ, και 5 πιστόλια.

Από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια πληροφορήθηκαν ότι τα όπλα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με εξαίρεση ένα πιστόλι, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι του 45χρονου φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης.

Το συγκεκριμένο πιστόλι είχε χρησιμοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2012 σε μία ληστεία σε βάρος ταχυδρομικού διανομέα, στην οδό Σινώπης στη Νίκαια.

Τότε οι δράστες είχαν πυροβολήσει και στο σημείο είχαν βρεθεί κάλυκες από πιστόλι. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε στις 29 Ιουνίου του 2013 και τότε είχαν συλληφθεί οι αδελφοί Λάλα και ακόμα τρία άτομα.

Πώς το πιστόλι από τα χέρια του Γιάννη Λάλα κατέληξε σε εκείνα του ανθρώπου, που κατηγορείται ότι είχε αναλάβει να τον εκτελέσει, παραμένει άγνωστο για τους αστυνομικούς.