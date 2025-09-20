Το πρωί του Σαββάτου (20/9) στις Σέρρες, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Δεκάδες παραγωγοί είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην 10η Serexpo, προχωρώντας σε αποκλεισμό τμήματος του οδοστρώματος. Η Τροχαία ήταν παρούσα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Κατά την άφιξη του υφυπουργού, οι διαμαρτυρόμενοι τον ρώτησαν για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Η έλλειψη συγκεκριμένων απαντήσεων οδήγησε σε ένταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πέταξαν καφέδες και νερά προς τον κ. Ανδριανό, ο οποίος απομακρύνθηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το πρωί, ακυρώθηκε.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο, ακούγονται συνθήματα διαμαρτυρίας από τους συγκεντρωμένους.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν προαναγγείλει την κινητοποίησή τους, τονίζοντας ότι ο ΑΤΑΚ δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση αγροτικών εκτάσεων και στις δηλώσεις καλλιέργειας. Εκφράζουν έντονη ανησυχία ενόψει της καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων και ζητούν να βρεθεί λύση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη απώλεια επιχορηγήσεων.

Βίντεο από το σημείο με την οργή αγροτών και κτηνοτρόφων