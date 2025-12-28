Οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιώργου Μπότα, μέλους του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόλα αυτά, ο αγροτοσυνδικαλιστής κάνει λόγο για «πρωτόγνωρη κατάσταση» και καταγγέλει τον «κανιβαλισμό» που δέχεται από τα μίντια χωρίς να έχει καταδικαστεί και χωρίς να έχει λάβει στα χέρια του κάποιο επίσημο έγγραφο.

Παρά την κατάσταση, ο Μπότας δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και να τιμωρηθεί εάν έχει υπάρξει σφάλμα στη δήλωσή του. Όπως τονίζει, «έχω δεμένα χέρια, δεν έχω ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ. Εάν κάπου έχω σφάλει, να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ και να προχωρήσει η δουλειά». Υπογραμμίζει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και καλεί τις αρχές να τον ελέγξουν πλήρως, επισημαίνοντας πως η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη.

Οι επιδοτήσεις και τα «αγροτεμάχια φαντάσματα»

Σύμφωνα με το πόρισμα των ελέγχων, ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να έχει εισπράξει συνολικά επιδοτήσεις που ξεπερνούν τις 125.000 ευρώ. Από τα στοιχεία του ΑΦΜ του προκύπτει ότι την περίοδο 2019–2024 έλαβε το χρηματικό ποσό των 126.448 ευρώ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι για τα 17 αγροτεμάχια που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, ο ελεγχόμενος έλαβε οικονομική ενίσχυση ύψους 49.021,14 ευρώ.

«Εδώ και δύο μέρες ζω μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί μου. Χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο, έμαθα χθες το βράδυ από τα σάιτ την δικογραφία μου, ότι έχω 17 χωράφια-φαντάσματα και ότι έχω λάβει επιδοτήσεις 126.000 ευρώ από το 2019 έως σήμερα.

Δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ. Αυτό είναι ενορχηστρωμένη επίθεση στο πρόσωπό μου. Ζω έναν κανιβαλισμό. Οι λογαριασμοί μου μπλοκαρίστηκαν την Παρασκευή (26/12) το μεσημέρι και χθες το βράδυ άρχισαν τα σάιτ να δημοσιεύουν την δικογραφία μου. Δεν γνωρίζω τον λόγο που έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί μου», τόνισε ο Γ. Μπότας.

«Εάν φταίω να πληρώσω, τραγικό να δέχομαι όλη αυτήν την πίεση χωρίς να έχω καταδικαστεί»

«Εγώ δηλώνω κάθε χρόνο 17 ή και περισσότερα αγροτεμάχια, τα οποία τα νοικιάζω. Δεν είμαι κτηματίας. Απ’ ότι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9 με το κτηματολόγιο, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση στο Ε9 ή στο κτηματολόγιο. Η δήλωση φαίνεται έτσι σαν “φάντασμα”. Δεν μιλάμε για χωράφια “φαντάσματα”, αλλά για χωράφια που δεν ταυτοποιούνται», υποστήριξε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

«Η οικονομική ζημιά που έχω υποστεί είναι ανεπανόρθωτη. Όπως και ο κανιβαλισμός που δέχομαι χωρίς να έχω καταδικαστεί. Είναι τραγικό χωρίς να έχω καταδικαστεί να δέχομαι όλη αυτήν την πίεση. Μακάρι να γίνει έλεγχος και να μπει τέλος σε όλο αυτό. Αν κάπου φταίω να πληρώσω. Είναι καταστροφή για εμένα το μπλοκάρισμα.

Τον Νοέμβριο πληρώθηκα κανονικά. Ελέγχθηκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά με την μετάβαση στην ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν κάποια “σκαλώματα”, μιας και είναι συνδεδεμένη παντού και στο κτηματολόγιο. Πολύ σωστά έγινε ο έλεγχος, ποτέ δεν τον αρνηθήκαμε, να γίνονται όσοι χρειάζονται», κατέληξε ο Γ. Μπότας.