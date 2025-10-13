Την παρουσία του Νίκου Καρβέλα στο πλευρό του αρκετά βράδια αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι που συμπλήρωσε 23 μέρες απεργίας πείνας, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (13/10/2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο γνωστός μουσικοσυνθέτης βρέθηκε δίπλα του σχεδόν κάθε βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, κατά τη διάρκεια της πολυήμερης απεργίας πείνας του. Ο Καρβέλας, όπως αποκάλυψε ο Ρούτσι, προτιμούσε να πηγαίνει αργά τη νύχτα, ώστε να μην προκαλέσει δημοσιότητα ή αποσπάσει την προσοχή από τον σκοπό του αγώνα.

«23 μέρες απεργία πείνας — δεν ήταν εύκολο. Υπέφερα, πείνασα, πόνεσα, θύμωσα. Αλλά όταν ένιωσα πως κερδίσαμε, σήκωσα το κεφάλι και είπα: “Αγόρι μου, παιδί μου, νικήσαμε”. Εκείνος μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ. Κοιμόμουν και ξυπνούσα μαζί του, πάντα δίπλα μου», είπε συγκινημένος ο Πάνος Ρούτσι.

Αναφερόμενος στη στήριξη του κόσμου, αποκάλυψε πως «χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν — γεμίσαμε 30 τετράδια, ίσως να ήταν η μισή Αθήνα. Όλες αυτές οι ευχές, τα ποιήματα και τα λόγια θα εκδοθούν κάποια στιγμή σε βιβλίο, για να θυμούνται όλοι ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μας».

Μιλώντας για τον Νίκο Καρβέλα, τόνισε πως «πολλοί καλλιτέχνες πέρασαν από το Σύνταγμα, αλλά ο Νίκος ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε: “Θέλω να είμαι μαζί σου, δεν θέλω να είσαι μόνος”. Καθόμασταν και μιλούσαμε με τις ώρες. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, γιατί το έκανε από την καρδιά του, χωρίς κάμερες, χωρίς καμία πρόθεση να προβληθεί. Ερχόταν αργά, μόνο για να σταθεί δίπλα μου».

Κλείνοντας, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι υπογράμμισε με συγκίνηση πως «άνοιξε ένας δρόμος για να μάθουμε επιτέλους από τι έφυγαν τα παιδιά μας. Και αυτός ο δρόμος δεν θα κλείσει, μέχρι να βρεθεί η αλήθεια».