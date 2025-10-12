Ο Πάνος Ρούτσι σε συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για τις επιθέσεις που συνεχίζει να δέχεται μετά την πολυήμερη απεργία πείνας στο Σύνταγμα, καθώς και για την εκταφή του παιδιού του.

Ο πατέρας του Ντένις, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, αποκάλυψε πως δεν έχει εμπιστοσύνη πως τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει με την εκταφή του παιδιού του.

Advertisement

Advertisement

«Είναι ικανοί για τα πάντα»



«Πώς να έχω εμπιστοσύνη; Δυόμιση χρόνια τώρα έχουμε δει, όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο κόσμος, τι προσπαθούν να κάνουν. Είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα», είπε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega.

«Πάλι θα βρουν κάτι, θα σκεφτούν κάτι, θα αλλάξουν κάποιον νόμο, πλησιάζουν τους πάντες από ιατροδικαστές, δικαστές. Υπάρχει μία συμμορία, μπορώ να το πω, που έχει αποδειχθεί ότι με εντολές της κυβέρνησης λειτουργούν και οι δικαστές», πρόσθεσε.

«Είναι δικαίωμα, όχι απόλαυση»



Ο Πάνος Ρούτσι απάντησε και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. «Μάλλον ξεχνάει τι ζούμε δυόμιση χρόνια τώρα και το να απολαύσω εγώ τη Δικαιοσύνη ότι δέχτηκε τα αιτήματά μου, δεν είναι απόλαυση, το μπερδεύει λίγο», επισήμανε.

«Δεν σέβονται τίποτα»



Κληθείς να σχολιάσει την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Facebook και το πέρασμα της αρμοδιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, ο Πάνος Ρούτσι τη χαρακτήρισε «βαθιά αλαζονική και προσβλητική».

«Θέλει να διώξει και τα παιδιά που κάθονται εκεί πέρα για τα παιδιά μας που “φύγανε”, που ανάβουν τα κεράκια. Δεν σέβονται τίποτα;», διερωτήθηκε.

«Δεν πάμε για κόμμα, δικαίωση θέλουμε»



«Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή: δεν πάμε για κόμμα, απλώς και ξεκάθαρα να βρούμε τη δικαίωση. Έχω δώσει μία υπόσχεση στο παιδί μου. Εγώ, μέχρι να αναπνέω, δεν θα σταματήσω. Όλοι αυτοί οι δολοφόνοι, γιατί είναι δολοφόνοι, θα τους βάλω φυλακή», ξεκαθάρισε.

«Ο Ντένις ήταν ένα παιδί… μόνο γελάει. Έτσι ήταν ο Ντένις. Δεν θα σου έλεγε ποτέ όχι, σε οτιδήποτε, για βοήθεια, για συμβουλή, δεν… και είναι ο άγγελός μου», είπε για τον γιο του.