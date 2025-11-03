Η ώρα για τη μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνο του έτους, πλησιάζει. Το «Φεγγάρι του Κάστορα» θα κάνει την εμφάνισή του την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και θα είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του έτους.

Μάλιστα, για περίπου 15 με 20 λεπτά, το φεγγάρι προβλέπεται να λάμψει σε πορτοκαλί απόχρωση, διασχίζοντας το πυκνότερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας.

Advertisement

Advertisement

Αυτή τη φορά, το ουράνιο θέαμα θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό: η Σελήνη θα φαίνεται σχεδόν 8% μεγαλύτερη και 16% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο, καθώς θα βρεθεί στο περίγειό της, στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.500 χιλιομέτρων. Πρόκειται για τη δεύτερη υπερπανσέληνο του χρόνου.

Γιατί ονομάζεται Φεγγάρι του Κάστορα

«Beaver Moon» είναι το όνομα που δίνεται γενικά στην πανσέληνο του Νοεμβρίου στη Βόρεια Αμερική. Ονομάστηκε έτσι από την εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι απασχολημένοι με την κατασκευή των χειμερινών φραγμάτων τους υπό το φως φεγγαριού.

Για πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, η πανσέληνος του Νοεμβρίου θεωρούνταν επίσης στιγμή εσωτερικής κάθαρσης και κλεισίματος «κύκλων».

Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, η φθινοπωρινή πανσέληνος προμήνυε τον χειμώνα και συνδεόταν με ευνοϊκές περιόδους για σπορά και συγκομιδή ελιάς.

Πώς να απολαύσετε τη θέα του φεγγαριού



Δεν θα χρειαστεί κάποιος τηλεσκόπιο ή άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό για να δεί την υπερπανσέληνο. Τα μάτια μας αρκούν, ενώ αν θέλετε να το δείτε από πιο κοντά, τα κιάλια είναι περισσότερο από αρκετά.

Η Δρ Noelia Noel, λέκτορας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να δει κανείς το «φεγγάρι του κάστορα» είναι να βγει έξω, λίγο μετά τη δύση του ηλίου, και να κοιτάξει προς τα ανατολικά.

Για όσους θέλουν να τραβήξουν φωτογραφία με το κινητό τους, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη νυχτερινή λειτουργία, απενεργοποιήστε το φλας και προσπαθήστε να κρατήσετε τη συσκευή σταθερή – ένα τρίποδο θα ήταν ιδανικό, αν έχετε.