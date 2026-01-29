Εφτασε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ειδικού τύπου αεροσκάφος του ΕΚΑΒ το οποίο μεταφέρει στην Ελλάδα δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Η πτήση αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.

Περίπου στις 14:00 αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, δύο από τους τρεις τραυματίες φίλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το πολύνεκρο τροχαίο.

Advertisement

Advertisement

Ο πρώτος που εξήλθε από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στην Ρουμανία ήταν ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης, προκειμένου να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ για τον επαναπατρισμό του.

Λίγο μετά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ο 28χρονος Μάριος, ο οποίος έφθασε κι αυτός στο αεροδρόμιο με ασθενοφόρο.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος Κώστας χρειάζεται να παραμείνει για ένα διάστημα στο νοσοκομείο της Τιμασοάρα ενώ χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Είναι σε σοκ», λέει ο πατέρας του ενός τραυματία



Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο πατέρας του Κωνσταντίνου, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος δήλωσε: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Σήμερα ο επαναπατρισμός και των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ



Παράλληλα, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο επαναπατρισμός των επτά σορών των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση στη Ρουμανία.

Η μεταφορά θα γίνει με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο απογειώνεται στις 13:00 από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Advertisement

Την ίδια ώρα, οι Σύνδεσμοι Φίλων του ΠΑΟΚ απευθύνουν κάλεσμα για την υποδοχή των σορών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Ο ΠΑΟΚ θα τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του τροχαίου στη Ρουμανία στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να αποχαιρετήσει τους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία στην αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό (01/02/26, 19:30).

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί την απώλεια των οπαδών της, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν από κοντά την αναμέτρηση με τη Λιόν (29/01/26, 22:00) και ο αγώνας με τον Πανσερραϊκό θα είναι αφιερωμένος στη μνήμη τους.

Advertisement

Η διοίκηση της ομάδας έχει επικοινωνήσει με τους συνδέσμους για να γίνουν ενέργειες στην αναμέτρηση της Super League, που θα τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών.

Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 5 ευρώ και αναμένεται η Τούμπα να είναι κατάμεστη για να αποχαιρετήσει τα «αδέρφια» της.

Advertisement