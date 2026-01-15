Να παρατείνουν την απεργία τους ως την Παρασκευή στις 6 το πρωί αποφάσισαν οι οδηγοί ταξί, στη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο ΣΑΤΑ, ενώ ήδη έχουν ανακοινώσει νέα 48ωρη απεργία για την άλλη εβδομάδα 20-21 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΑΤΑ «σε μια κρίσιμη φάση για τον κλάδο μας, αντιπροσωπεία μας πραγματοποίησε σήμερα, σειρά συναντήσεων με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της Αντιπολίτευσης, όπου αναλύσαμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξ τα οποία είναιί:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Σχέδιο Νόμου – αν και βρίσκετε ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας- είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών.

Νέα 48ωρη απεργία

Ανακοίνωσαν ακόμη νέα 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου, εντείνοντας την πίεση για την διευθέτηση των δίκαιων αιτημάτων τους ενώ την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 10:00 π.μ., διοργανώνουν κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Αιχμές κατά Κυρανάκη για αλαζονική στάση

«Δυστυχώς, η αλαζονική και προκλητική στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη ξεπερνά κάθε όριο» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση λέγοντας ότι «με τις δηλώσεις του υποτιμά συστηματικά τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αγνοεί τις εκκλήσεις χιλιάδων ταξιτζήδων και παρουσιάζει ψευδώς την πραγματικότητα, σαν να μην υπάρχει η μαζική φωνή μας».

«Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απλώς αδιάφορη – είναι εσκεμμένα εχθρική απέναντι στο ταξί και τους ταξιτζήδες, που κρατούν ζωντανή την καθημερινή μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών.

Την πρωταρχική ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που όχι μόνο τον αφήνει ανεξέλεγκτο, αλλά και τον καλύπτει πολιτικά, επιτρέποντας αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.

Αντί για διάλογο και λύσεις, η κυβέρνηση επιλέγει την αδράνεια και την πρόκληση, ρισκάροντας περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης – ευθύνη που θα βαραίνει αποκλειστικά εκείνους» αναφέρουν.

