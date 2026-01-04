Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 30χρονου στην Πάτρα.

Οι προσαχθέντες εξετάζονται για την συμμετοχή τους στη συμπλοκή που ξεκίνησε μέσα σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας, στην οδό Αγίου Ανδρέα, που κατέληξε σε τραγωδία καθώς ένας 30χρονος κατέληξε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ανάμεσα στους 5 προσαχθέντες είναι και ένα άτομο πολύ γνωστό στον κόσμο της νύχτας της πόλης της Πάτρας.

Ο 30χρονος Ρομά διεκομίσθη λίγο πριν τις 5 το πρωί στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε. Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το νοσοκομείο για την εξέλιξη αυτή.

Ο άγριος καβγάς φαίνεται ότι ξεκίνησε μέσα στο μαγαζί ανάμεσα σε δύο παρέες που πιάστηκαν στα χέρια, ενώ από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει να έχει χρησιμοποιηθεί όπλο.

Η πρώτη κλήση στην ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι υπήρχε επεισόδιο μέσα στο μαγαζί μεταξύ ατόμων.

Μετά από 10 λεπτά ακολούθησε νέα κλήση στην οποία αναφέρθηκε ότι ένα άτομο είχε τραυματιστεί έξω από το μαγαζί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τη στιγμή που οι δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια παρενέβησαν άτομα που εργάζονται στην επιχείρηση, τους έβγαλαν έξω και πιθανότατα χτύπησαν τον 30χρονο.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.