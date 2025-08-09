Λιμάνι Ραφήνας, Σάββατο 9 Αυγούστου, ώρα 07:00 το πρωί - Η επιβίβαση στα πλοία προς Κυκλάδες έγινε σε κανονικούς ρυθμούς

Με απορία και επιφυλακτικότητα έφταναν από νωρίς το πρωί οι ταξιδιώτες στο λιμάνι της Ραφήνας, όπως και στον Πειραιά, καθώς το απαγορευτικό απόπλου που εκδόθηκε την Παρασκευή 8 Αυγούστου έθετε ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση των δρομολογίων το Σάββατο 9 Αυγούστου – πιθανότατα με το μεγαλύτερο “κύμα εξόδου” πριν από τον Δεκαπενταύγουστο και τη γιορτή της Παναγίας.

Οι γενικές οδηγίες προς το επιβατικό κοινό για τηλεφωνική επικοινωνία με τα λιμεναρχεία ή με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες αποδείχθηκαν μάλλον άστοχες: Σε πολλαπλές απόπειρες επικοινωνίας με πρακτορεία και με το λιμεναρχείο στη Ραφήνα, ποτέ δεν απαντήθηκαν τα τηλεφωνήματα…αν και στο μεταξύ υπήρξε άρση απαγορευτικού.

Βίντεο έξω από το λιμάνι της Τήνου: Αναχώρηση προς Μύκονο

Ωστόσο, η κίνηση στο λιμάνι της Ραφήνας ήταν κανονική και απροβλημάτιστη το πρωί του Σαββάτου, όπως και η επιβίβαση προ του απόπλου, με το δρομολόγιο προς Κυκλάδες (Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη) να εκτελείται κανονικά και στην ώρα του.

Το πρώτο μέρος του ταξιδιού ο έντονος κυματισμός στο “γρήγορο” πλοίο – καταμαράν ήταν περισσότερο αισθητός, ιδιαίτερα πριν από την προσέγγιση στο λιμάνι της Τήνου, που φημίζεται για τους ανέμους.

Το βασικό μήνυμα – οδηγία που δόθηκε από τα μεγάφωνα προς τους επιβάτες ήταν “μείνετε καθισμένοι στις θέσεις σας και προσέχετε τα μικρά παιδιά” με την συμπλήρωση ότι “θα υπάρξουν ελιγμοί στο πλαίσιο της πορείας του πλοίου, ώστε να είναι καλύτερη η πλεύση, όμως αυτό ίσως σημαίνει μία μικρή καθυστέρηση στην ώρα άφιξης στα νησιά”.

Η θάλασσα ήταν τρικυμιώδης και αφρισμένη – και κατά τον απόπλου από το λιμάνι της Μυκόνου με προορισμό την Πάρο.

Βίντεο κατά την προσέγγιση στο λιμάνι της Μυκόνου

Στο λιμάνι της Πάρου, που βρίσκεται μέσα σε κόλπο, οι άνεμοι επηρέαζαν λιγότερο την κατάσταση και προσέγγιση έγινε σα να ήταν μία κανονική ημέρα, ενώ μεγαλύτερο πρόβλημα αποδείχθηκε η κίνηση στο λιμάνι, καθώς πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να αναχωρήσουν από το νησί το Σάββατο – εκτός προγράμματος – λόγω του απαγορευτικού της Παρασκευής.

Ως αποτέλεσμα, τα αυτοκίνητα είχαν σχηματίσει ουρά χιλιομέτρου και βάλε με “τελικό στόχο” το λιμάνι για να μπούνε σε πλοία. Η διαδικασία της φόρτωσης εξελισσόταν ομαλά στη συνέχεια, αλλά έχοντας δοκιμάσει τα νεύρα του οδηγού νωρίτερα.

Βίντεο κατά την επιβίβαση στο λιμάνι της Πάρου