Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής όταν διερχόμενος ειδοποίησε, λίγο πριν τις 10:00, για έναν άνδρα που επέπλεε στο λιμάνι του Πειραιά, στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10.

Στο σημείο έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση και τα διαδικαστικά.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη ενώ οι Αρχές εξετάζουν την ταυτοποίησή του άντρα.