Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο Γιώργος Μάρκου, γενικός διευθυντής του MAD TV. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε σήμερα ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου, αναφερόμενος στη μακρόχρονη σχέση τους και στη μάχη που έδωσε ο Γιώργος Μάρκου με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το ταξίδι του φίλου Γιώργου είχε ξεκινήσει το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2026

Λίγο αργότερα, το MAD TV αποχαιρέτησε τον επί χρόνια γενικό διευθυντή του με ανακοίνωση, σημειώνοντας –μεταξύ άλλων– πως για την ομάδα του σταθμού «δεν ήταν απλώς ένα διευθυντικό στέλεχος», αλλά ένας άνθρωπος-στήριγμα σε μια μακρά κοινή διαδρομή.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην επαγγελματική του πορεία στον χώρο των media, της διαφήμισης και του marketing, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις περιπέτειες της υγείας του, «με σθένος και αξιοπρέπεια».

Η HuffPost απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.