Μεταγωγή απο την ΓΑΔΑ στά δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι υπέυθυνοι αλυσίδας καταστημάτων εστίασης, κατηγορούμενοι για εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

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Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες στην υπόθεση της αλυσίδας με πιτσαρίες, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων.

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Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, επίσης, η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα

Η επιχείρηση-μαμούθ της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πολύμηνη έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και αποκαλύπτει έναν ευρύτερο μηχανισμό συστηματικής απόκρυψης συναλλαγών.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας, που περιλαμβάνει συνολικά 126 άτομα, βρίσκονται 22 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, στην κατοικία του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε σε κρυφό δωμάτιο χρηματοκιβώτιο με 1,1 εκατ. ευρώ και κοσμήματα, ενώ πρόσθετα ποσά και πολυτελή αυτοχήματα κατασχέθηκαν σε σπίτια και γραφεία άλλων εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παράνομος μηχανισμός βασιζόταν σε ειδικό λογισμικό και έναν «χρυσό» αλγόριθμο που ήταν εγκατεστημένος στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας στο Χαλάνδρι, μέσω του οποίου διεκπεραιώνονταν οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές παραγγελίες. Όταν η συναλλαγή αφορούσε πληρωμή με μετρητά, παράδοση delivery ή take away και ποσό έως 40 ευρώ, στο ταμείο εμφανιζόταν η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη», η οποία απέτρεπε την έκδοση της νόμιμης απόδειξης.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες, το ποσοστό των ανείσπρακτων αποδείξεων άγγιζε το 20%, με τις συναλλαγές να καταγράφονται απλώς εσωτερικά ώστε τα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τον πραγματικό τζίρο και να διανέμουν τα παράνομα κέρδη. Η ιεραρχία της οργάνωσης διέθετε διακριτούς ρόλους, με τον φερόμενο ως αρχηγό να δίνει εντολές σε υπαρχηγό, λογιστές και προγραμματιστές, ενώ οι συναντήσεις τους πραγματοποιούνταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στα βόρεια προάστια.

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Την ίδια στιγμή, σοβαρότατα ερωτηματικά προκαλεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων υπαλλήλων, καθώς περίπου 110 καταστήματα της αλυσίδας παρέμειναν κλειστά.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) παρενέβη δυναμικά, επισημαίνοντας ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος έλαβε την απόφαση για το λουκέτο ούτε τι μέλλει γενέσθαι με τις αποδοχές και την ασφάλιση του προσωπικού. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι, σε περίπτωση που η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η ευθύνη μισθοδοσίας τον βαρύνει αποκλειστικά, ζητώντας άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ξαφνική αυτή κρίση.

ύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, επίσης, η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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