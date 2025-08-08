Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός –TikToker και ο συγκατηγορούμενός του το βράδυ της Παρασκευής (8/8) μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους.

Ο πρώην αστυνομικός κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Στον συγκατηγορούμενό του επιρρίπτει ευθύνες



«Από τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση του συγκατηγορουμένου, γίνεται σαφές πως η ποσότητα των ναρκωτικών αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, που επιμελώς έκρυβε προσωπικά ο ίδιος και φαίνεται πως ο πρώην αστυνομικός είχε άγνοια» έχει δηλώσει ο συνήγορός του.

«Ο συγκατηγορούμενός του είχε την πλήρη κατοχή των ναρκωτικών και τα είχε κρυμμένα σε σημείο που μόνο ο ίδιος μπορούσε να έχει πρόσβαση και γνώση», πρόσθεσε και τόνισε πως ο πρώην αστυνομικός «απορρίπτει πλήρως και την κατηγορία της διακίνησης των ναρκωτικών».

Οι συνομιλίες που “έκαψαν” τον αστυνομικό



Ο κοριός της ΕΛΑΣ «έκαψε» τον 34χρονο TikToker. Το Mega φέρνει στο φως τους εξής διαλόγους:

– 34χρονος: Εμένα είναι 2.000 την ημέρα και συν, έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας, για να τρέχω τις δουλείες της, όλα αυτά που σου έχω πει… Τον μήνα είναι 60.000, 50.000 πες καθαρά. Συν τα 5.000 της άλλης, πες 55.000. Και έχω και καμία δεκαριά σπίτια και ενοίκια οπότε είμαι κομπλέ».

Για τον λόγο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό.

Ο νεαρός, με τις εκατομμύρια προβολές στα social media, αλλά και η δραστηριότητά του βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό στο μικροσκόπιο των Αρχών.

– Φίλη του 34χρονου: Ειδικά την… «αυτό» που κάνουμε μαζί, ξέρεις εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να πάω στα μαγαζιά, δεν μπορώ να μιλήσω, κρεμάει το στόμα μου, τις τελευταίες δύο φορές δες που ήρθα σπίτι σου, που σου είπα θα έχω κάνει μία γραμμή τότε, μία γραμμή.

– 34χρονος: Άντε ρε κόψε την. Κόψε την, με έχει καταστρέψει εμένα και οικονομικά και τα πάντα. Θέλεις να καταστρέψει και εσένα; Σοβαρέψου.