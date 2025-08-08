Σήμερα απολογείται ο καπετάνιος του επιβατηγού-οχημαγωγού που προσάραξε και παραμένει υπό κράτηση ενώ αρχικά ισχυρίστηκε πως υπήρξε βλάβη στα πηδάλια, κάτι που σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Στο μεταξύ την Πέμπτη το πλοίο αποκολλήθηκε και ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του.

Νωρίτερα πάτντως νηογνώμονας έλεγξε το πλοίο και δεν βρήκε βλάβη στα πηδάλια, όπως είχε υποστηρίξει ο καπετάνιος.

Εν τω μεταξύ, μηνύσεις, για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε, ετοιμάζονται να καταθέσουν οι επιβάτες του πλοίου που έχουν καταγγείλλει πως δεν έλαβαν επαρκή ενημέρωση για το τι είχε συμβεί.

Η δικηγόρος που έχει αναλάβει αναλάβει την εκπροσώπηση κάποιων εκ των επιβατών ενώ ήταν επιβάτιδα του πλοίου και η ίδια, Αθηνά Αποστολοπούλου είπε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Στο μεταξύ χθες Πέμπτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου, ενώ οι επιβάτες αγωνιούν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους.

«Από την Τρίτη το βράδυ όταν βγήκαμε στο λιμάνι υπήρχε ένας λιμενικός με στολή και πήρε όλα τα ονόματα των επιβατών κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Το αυτοκίνητό μου είναι στο καράβι από την Τρίτη το βράδυ είναι φορτωμένο με βαλίτσες», ανέφερε επιβάτής του πλοίου.