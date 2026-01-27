Αγωγές κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν δικηγόροι πολτικών δικαιώμάτων, για λογαριασμό των οικογενειών δύο ανδρών που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του αμερικανικού στρατού σε σκάφος στη θάλασσα της Καραϊβικής στις 14 Οκτωβρίου. Πρόκειται για 2 από τα 117 θύματα από τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ στην Καραϊβική με την δικαιολογία ότι πρόκειται για ναρκέμπορους.

Η αγωγή, σύμφωνα με τον Guardian, αναφέρει ότι οι Chad Joseph, 26 ετών, και Rishi Samaroo, 41 ετών, και οι δύο από την πόλη Las Cuevas του Τρινιντάντ, επέστρεφαν από τη Βενεζουέλα με το σκάφος τους όταν δέχθηκαν επίθεση από αμερικανούς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μαζί με άλλα τέσσερα άτομα.

Ήταν η πέμπτη επίθεση που ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο της εκστρατείας του Τραμπ κατά ταχύπλοων, τα οποία η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών και συμμορίες.

Παράνομες οι επιδρομές

Η αγωγή αναφέρει ότι οι επιδρομές ήταν παράνομες. «Αυτές οι προσχεδιασμένες και εκ προθέσεως δολοφονίες στερούνται οποιασδήποτε νόμιμης αιτιολόγησης», αναφέρεται στην αγωγή. «Επομένως, πρόκειται απλά για δολοφονίες, διαταγμένες από τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης και εκτελεσθείσες από στρατιωτικούς αξιωματούχους στην αλυσίδα εντολών.»

Νομικοί μελετητές έχουν δηλώσει ότι οι επιδρομές, που έγιναν κατά αμάχων σε σκάφη μακριά από τις ΗΠΑ, παραβιάζουν την εσωτερική και διεθνή νομοθεσία. Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι είναι νόμιμες.

Η αγωγή για την επίθεση του Οκτωβρίου κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης βάσει του δικαίου της ναυσιπλοΐας, που αφορά ναυτικές διαφορές και παραβιάσεις, και κατατέθηκε από τη Lenore Burnley, μητέρα του Chad, και τη Sallycar Korasingh, αδελφή του Samaroo.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση τον Δεκέμβριο, η οικογένεια ενός Κολομβιανού, του Alejandro Carranza Medina, που σκοτώθηκε σε άλλη επιδρομή, υπέβαλε καταγγελία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ωστόσο, η αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη είναι η πρώτη που συνδέεται με αυτές τις επιθέσεις. Οι οικογένειες των νεκρών εκπροσωπούνται από δικηγόρους της ACLU, του Seton Hall University και του Center for Constitutional Rights.

Ο Jonathan Hafetz, από τη νομική σχολή Seton Hall, δήλωσε ότι η αγωγή είναι η πρώτη του είδους της, καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν ποτέ διεξαγάγει τέτοιου είδους εκστρατεία βομβαρδισμών. «Αυτά είναι αχαρτογράφητα νερά. Ποτέ στην ιστορία της χώρας η κυβέρνηση δεν έχει ισχυριστεί ότι έχει τέτοιου είδους εξουσία», είπε σε συνέντευξή του.

«Πρόκειται για σαφή παράνομο φόνο από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το προνόμιο να σκοτώνουν θύματα σε διεθνή ύδατα.» Σε δελτίο τύπου, η Korasingh δήλωσε: «Αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ πίστευε ότι ο Rishi είχε κάνει κάτι λάθος, θα έπρεπε να τον συλλάβει, να τον κατηγορήσει και να τον κρατήσει, όχι να τον δολοφονήσει.»

Λίγα είναι γνωστά για την επίθεση που σκότωσε τον Samaroo και τον Joseph. Εκείνη την ημέρα, ο Τραμπ ανάρτησε ένα βίντεο με ένα μικρό σκάφος να επιπλέει στο νερό, πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Τραμπ είπε ότι «έξι ναρκωτρομοκράτες στο σκάφος σκοτώθηκαν στην επιδρομή», αλλά δεν εξήγησε με ποια ομάδα πίστευαν οι αρχές ότι συνδέονταν και δεν ανέφερε αν υπήρχαν ναρκωτικά ή όπλα στο σκάφος.

