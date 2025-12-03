Μετ’ εμποδίων πραγματοποιούνται το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του Μετρό λόγω προβλήματος ρευματοδότησης σταθμών.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, υπάρχει πρόβλημα ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.

Επίσης χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περιοχές στο Μαρούσι και μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου Κηφισίας ενώ δεν λειτουργούν και τα φανάρια.

Ουρές στους σταθμούς του μετρό