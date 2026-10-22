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Στρατιωτικό ελικόπτερο UH-1H Huey πραγματοποίησε «βαριά» προσγείωση στις 10.25 στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ Καλύμνου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, καλά στην υγεία του είναι το πλήρωμα, ενώ διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου για προληπτικούς λόγους. Το ελικόπτερο, που ανήκει στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού «Κιλκίς Λαχανά», εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ «Κως».

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Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Παλμού της Καλύμνου», στο ελικόπτερο επέβαιναν ταξίαρχος και άλλα 5 στελέχη του στρατού και προερχόταν από την Κω. Όπως αναφέρεται, οι επιβαίνοντες βγήκαν άμεσα.

Ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

«Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης το ελικόπτερο υπέστη μηχανική βλάβη στο ουραίο σύστημα, με αποτέλεσμα βαριά προσγείωση» ανέφερε.

Ως «βαριά» ή «σκληρή» προσγείωση (heavy/hard landing) ορίζεται όταν το αεροσκάφος κατά τη διαδικασία προσγείωσης ακουμπά το έδαφος με αρκετά μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι σε μια κανονική προσγείωση

Το ελικόπτερο: UH-1H Huey

To ελικόπτερο UH-1H, παγκοσμίως γνωστό ως Huey, εμφανίστηκε με την ονομασία Βell Model 204 το 1956.

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Εισήλθε στην ενεργό υπηρεσία ως το ΗU-1 (αργότερα ως UH-1) Iroquois και πρωτοεμφανίστηκε στο Βιετνάμ το 1963. Ήταν ένα ελικόπτερο 9 θέσεων και πολλαπλών ρόλων. Το 1963 παραδόθηκε το UH-1D (Model 205), με μακρύτερη άτρακτο για τη μεταφορά 12 στρατιωτών πλην του πληρώματος, βελτιωμένους κινητήρες και ακτίνα δράσης καθώς και την δυνατότητα να φέρει ποικιλία οπλικών συστημάτων. Το UH-1H (Model 205 A-1) ξεκίνησε την παραγωγή το 1967 και είναι όμοιο με το UH-1D με βελτιωμένο κινητήρα.

Στην Αεροπορία Στρατού τα ελικόπτερα UH-1H άρχισαν να παραδίδονται σταδιακά από το 1969 μέχρι το 1981 και εξελίχθηκαν σε βασικό μέσο μεταφορών της. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, το μεγαλύτερο βάρος των καθηκόντων που σήμερα έχουν τα Huey θα αναλάβουν τα UH-60M Black Hawk (35 στον αριθμό) που προμηθεύεται η Ελλάδα.

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