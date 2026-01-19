Τον γύρο του Ίντερνετ κάνουν βίντεο από ατύχημα στο Ισραήλ, που έλαβε χώρα ενώ ένα ελικόπτερο μετέφερε ένα άλλο με γάντζο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του War Zone, tο CH-53 Sea Stallion μετέφερε με γάντζο ένα UH-60 Black Hawk στο πλαίσιο επιχείρησης «sling-load», ωστόσο κάτι δεν πήγε καλά, με αποτέλεσμα το UH-60 να αποκολληθεί και να πέσει στο έδαφος. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο περιστατικό, ωστόσο το συμβάν υποδεικνύει τη δυσκολία τέτοιου είδους αποστολών.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), το Black Hawk (Yanshuf, όπως αποκαλείται στο Ισραήλ) είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη, λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Για την ανάκτησή του απεστάλη ένα CH-53 (Yasur). Είναι άγνωστο το τι ακριβώς συνέβη- οι IDF επιβεβαίωσαν πως το χτυπημένο ελικόπτερο αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς του, και η σχετική έρευνα είναι σε εξέλιξη.

WATCH: Israeli helicopter crashes while it was being airlifted. pic.twitter.com/3EISe6ONmJ January 16, 2026

WILD FOOTAGE 🔴



Fresh video shows a damaged Israeli Air Force UH 60 Black Hawk going down during transport near Gush Etzion (close to Jerusalem) pic.twitter.com/abJ4L3M398 — Open Source Intel (@Osint613) January 16, 2026