Τον γύρο του Ίντερνετ κάνουν βίντεο από ατύχημα στο Ισραήλ, που έλαβε χώρα ενώ ένα ελικόπτερο μετέφερε ένα άλλο με γάντζο.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του War Zone, tο CH-53 Sea Stallion μετέφερε με γάντζο ένα UH-60 Black Hawk στο πλαίσιο επιχείρησης «sling-load», ωστόσο κάτι δεν πήγε καλά, με αποτέλεσμα το UH-60 να αποκολληθεί και να πέσει στο έδαφος. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο περιστατικό, ωστόσο το συμβάν υποδεικνύει τη δυσκολία τέτοιου είδους αποστολών.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), το Black Hawk (Yanshuf, όπως αποκαλείται στο Ισραήλ) είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη, λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Για την ανάκτησή του απεστάλη ένα CH-53 (Yasur). Είναι άγνωστο το τι ακριβώς συνέβη- οι IDF επιβεβαίωσαν πως το χτυπημένο ελικόπτερο αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς του, και η σχετική έρευνα είναι σε εξέλιξη.