Μια μη επανδρωμένη- αυτόνομη έκδοση του γνωστού μεταγωγικού ελικοπτέρου Black Hawk παρουσίασε η Sikorsky: Το U-Hawk έχει 25% μεγαλύτερο χώρο για μεταφορά φορτίου από ένα κανονικό UH-60L Black Hawk, με τη Sikorsky να έχει αντικαταστήσει το κόκπιτ με «clamshell» θύρες και ράμπα και τα συμβατικά συστήματα ελέγχου πτήσης με ένα νέας γενιάς σύστημα αυτόνομης πτήσης.

Το S-70UAS U-Hawk της Sikorsky (υπάγεται στη Lockheed Martin) παρουσιάστηκε σε έκθεση του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το «ταξίδι» από το στάδιο του «concept» μέχρι την υλοποίηση χρειάστηκε μόλις 10 μήνες. Ο επιπλέον χώρος θα επιτρέπει στο ελικόπτερο να φέρει μεγαλύτερα φορτία- ενδεχομένως και πυραύλους ή μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους- να εξαπολύει σμήνη από drones, να φέρει δεξαμενές με καύσιμα για επιπλέον διάρκεια πτήσης κ.α.

Το U-Hawk έχει 25% περισσότερο χώρο από το UH-60L Black Hawk και, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορεί να πετάξει σε απόσταση 1600 ναυτικών μιλίων ή να περιφέρεται σε μια περιοχή για μέχρι και 14 ώρες χωρίς ανεφοδιασμό. Θα μπορεί επίσης να φορτώνει ή ξεφορτώνει φορτίο και από τις πλαϊνές θύρες, όπως ένα κανονικό Black Hawk, και να σηκώνει με γάντζο εξωτερικό φορτίο περίπου 4 τόνων.

Ο χειρισμός του γίνεται μέσω tablet: Με το πάτημα ενός κουμπιού, οι θύρες ανοίγουν και μια ράμπα κατεβαίνει για ευκολότερη φόρτωση- εκφόρτωση, ενώ όταν ετοιμάζεται για πτήση η διαδικασία αντιστρέφεται. Μόλις φορτωθεί, ο χειριστής θέτει τους σκοπούς της αποστολής μέσω του tablet και το σύστημα αυτόνομης πτήσης δημιουργεί ένα σχέδιο πτήσης. Το σκάφος το ακολουθεί βασιζόμενο σε κάμερες, αισθητήρες και αλγορίθμους.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του πρώτου εξαμήνου του 2027 αναμένεται να φθάσουν στην Ελλάδα τα πρώτα από τα νέα ελικόπτερα του Ελληνικού Στρατού- τα 35 UH-60M Black Hawk. Η προμήθεια αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2028.

Από τα 35 ελικόπτερα του τύπου που θα προμηθευτεί η Ελλάδα, τα 4 αναμένεται να έχουν διαμόρφωση για ειδικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται πως τα ελικόπτερα αυτά αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο ως προς τον εκσυγχρονισμό του στόλου ελικοπτέρων του στρατού, που περιλαμβάνει ακόμα παλαιά Huey, τα οποία υπηρετούν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, τα UH-60M προορίζονται και για αποστολές SAR (search and rescue- έρευνας και διάσωσης) και CSAR (combat search and rescue).