Βαθιά θλίψη έχει σκεπάσει τη Ναύπακτο και την Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, που έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Η είδηση του χαμού του νεαρού Σπύρου σκόρπισε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, γνωστό για τον χαρακτήρα και την εργατικότητά του.

Ο 25χρονος, με καταγωγή από την Πάτρα, ζούσε μόνιμα στη Ναύπακτο και εργαζόταν στον χώρο της εστίασης, ενώ παράλληλα είχε όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 9, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με νταλίκα στο ύψος της γέφυρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τη δεξιά λωρίδα να είναι κλειστή λόγω εργασιών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η νταλίκα φέρεται να επιχείρησε αλλαγή λωρίδας, με αποτέλεσμα ο άτυχος νέος να προσκρούσει στο πίσω μέρος της και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του, ο οποίος μίλησε για την ανείπωτη απώλεια που βιώνει. «Έχουν κοπεί τα πόδια μου. Δεν μπορώ να πιστέψω τι έγινε. Έφυγε το παιδί μου για να πάει στη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ», ανέφερε συντετριμμένος, περιγράφοντας τις στιγμές που οδήγησαν στο

δυστύχημα και εκφράζοντας την αδυναμία του να αποδεχτεί την τραγωδία.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, ωστόσο υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος.

Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα βαρύ πένθος και αναπάντητα «γιατί», με φίλους και συγγενείς να μιλούν για έναν νέο άνθρωπο που έφυγε άδικα και πολύ νωρίς.