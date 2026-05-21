Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος είναι η Ελένη Ράντου και Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Τώρα, 32 χρόνια μετά τον γάμο τους, η ηθοποιός κάνει τον απολογισμό της σχέσης της σχέσης της με τον μουσικό και τραγουδιστή στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ».

Όπως δηλώνει, «είναι δύσκολο να ζεις με έναν «μύθο» και αποκαλύπτει πως ο γάμος τους δοκιμάστηκε σοβαρά τρεις φορές στο παρελθόν αλλά ξεπέρασαν αυτές τις κρίσεις και παρέμειναν μαζί, σταθερά δίπλα στο παιδί τους.

Όπως ανέφερε η Ελένη Ράντου, τόσο η ίδια όσο και Παπακωνσταντίνου, έχουν πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο.

Στο τρέιλερ της συνέντευξης που θα μεταδοθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, η Ελένη Ράντου αναφέρει: «Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πουν το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα βάρος, πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, η Ελένη Ράντου εξομολογήθηκε: «Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο. Έχουμε περάσει τρεις κρίσεις. Παλιά μας χώριζαν κάθε τρεις μήνες. Με τα χρόνια, νομίζω έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο».

Προ ημερών η Ελένη Ράντου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη για το Mega. Η βόλτα της Ελένης Ράντου ξεκίνησε από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Μάλιστα, θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.