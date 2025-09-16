Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) μεταξύ δύο γυναικών διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ERTNews, μια 57χρονη φέρεται να έστειλε βίντεο και φωτογραφίες με ευαίσθητο περιεχόμενο του συντρόφου της με την ερωμένη του, στην κόρη της τελευταίας.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2023 σύμφωνα με τη δικογραφία, ωστόσο η 57χρονη κλήθηκε και απολογήθηκε από τις ανακριτικές αρχές αυτές τις μέρες, για το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Η ίδια στην απολογία της παραδέχτηκε ότι έστειλε αυτό το υλικό, είπε πως το είδε στον υπολογιστή που έχουν μαζί με το σύντροφό της και τότε σοκαρίστηκε, γι’ αυτό αντέδρασε με αυτό τον τρόπο.

Η 57χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εξόδου απαγόρευσης από τη χώρα.