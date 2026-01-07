Ένα σοβαρό περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (07/01) στη Ρόδο, όταν μεταλλική κολώνα φωτισμού κατέρρευσε λόγω των ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που κινούνταν στον δρόμο.

Ο οδηγός στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς η κολώνα κατέληξε στο πίσω μέρος του οχήματος, προκαλώντας ζημιές και θραύση του πίσω τζαμιού, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο Δήμος Ρόδου και η Τροχαία για την καταγραφή του περιστατικού. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που μίλησαν στη «Ροδιακή», η κολώνα ήταν έντονα σκουριασμένη στη βάση της και αποκολλήθηκε από τον αέρα.

Στο σημείο βρέθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, και ο αντιδήμαρχος Ρόδου, Δημήτρης Καρατζιάς.

Ο ίδιος είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον οδηγό του αυτοκινήτου τον οποίο και διαβεβαίωσε ότι ο δήμος Ρόδου θα αναλάβει όλα τα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς στο όχημα και μάλιστα μέχρι να επισκευαστεί, θα του διατεθεί άλλο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, φανερά σοκαρισμένος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ενέργεια και τη συμπαράσταση του Δημάρχου, σημειώνοντας ότι ήταν ευτύχημα που εκείνη την ώρα στο όχημα βρίσκονταν μόνο ο ίδιος και η γυναίκα του και όχι τα εγγονάκια του που συνήθως μεταφέρει στα πίσω καθίσματα.

(Με πληροφορίες από Ροδιακή)