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Με αφορμή τις γυμνές φωτογραφίες του Αποστόλη Τότσικα που είχε αναρτήσει μέσα στο καλοκαίρι, η Ρούλα Ρέβη εξήγησε τον λόγο που τις δημοσίευσε. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», η φωτογράφος εξήγησε πώς της ήρθε η ιδέα βλέποντας μερικά άλογα στη διαδρομή τους, ενώ μοιράστηκε και τα σχόλια των παιδιών τους, τα οποία τους προέτρεψαν να… σταματήσουν τις τρέλες.

«Ήταν μία στιγμή δύο λεπτών στον δρόμο που είδα την εικόνα με τα άλογα, με τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, τα οποία μας μάλωναν πάρα πολύ, να μην κάνουμε τρέλες. Μας λένε “είστε τρελοί; Τι κάνετε;” μας φωνάζουν πάντα “γρήγορα, μας βλέπουν”», είπε.

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Στη συνέχεια, ανέφερε για τον σύζυγό της: «Εγώ τραβάω συνέχεια φωτογραφίες και το καλοκαίρι με πιάνει και μία μανία που είμαι ελεύθερη από χρόνο. Κάνει ό,τι του πω πάντα, δεν μου χαλάει χατίρι. Μου λέει “είσαι σίγουρη; Είναι λίγο τρελό αυτό που μου λες” αλλά με εμπιστεύεται. Είναι καλό μοντέλο και κάνει επικίνδυνα πράγματα, που είναι ό,τι καλύτερο αυτό για τον φωτογράφο».

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2014 και έχει αποκτήσει δίδυμα παιδιά, τον Άγγελο και την Ειρήνη.