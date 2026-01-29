Η Χάιντι Κλουμ προκάλεσε αίσθηση με τη νέα της ανάρτηση στα social media, όπου εμφανίζεται γυμνή πάνω σε σιδηροδρομικές ράγες, φορώντας μόνο μια εντυπωσιακή γούνα.

Το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο πλαίσιο της προώθησης του τραγουδιού «Red Eye».

Advertisement

Advertisement

Το κομμάτι αποτελεί νέα μουσική συνεργασία της με τον Αμερικανό μουσικό παραγωγό και DJ Diplo και θα συνοδεύσει τον 21ο κύκλο του Germany’s Next Topmodel, τον οποίο παρουσιάζει η ίδια.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Χάιντι Κλουμ, το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο για streaming από τις 13 Φεβρουαρίου.

Στα πλάνα του βίντεο, η Κλουμ εμφανίζεται φορώντας μόνο το εσώρουχό της και ψηλές λευκές μπότες, ενώ καλύπτει το στήθος της με τη γούνα που επέλεξε να φορέσει, υιοθετώντας μια τολμηρή και άκρως αισθησιακή εικόνα.