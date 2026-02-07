Η Μπιάνκα Σένσορι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο συζητημένες φωτογραφήσεις της ζωής της, καθώς εμφανίζεται ολόγυμνη πάνω σε ένα μαύρο άλογο για το Vanity Fair. Η ίδια εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω από την εικόνα και δηλώνει πως «ποτέ δεν έχω κλάψει για κάτι αρνητικό που μπορεί να έχει πει κάποιος για εμένα. Το μόνο που θέλω είναι να εκφράζομαι».

Η φωτογράφηση θεωρείται από τις πιο ιδιαίτερες που έχει κάνει ποτέ, και η Σένσορι δείχνει τον εαυτό της πιο προσωπικά από ποτέ στο συνοδευτικό κείμενο.

Advertisement

Advertisement

“The public wasn’t at the forefront of my concerns at that time,” Bianca Censori tells Vanity Fair of Ye’s antisemitic outbursts around this time last year



“I wasn’t thinking about the PR cleanup. I was really focused on him and myself. And in the back of my mind, I was like,… — VANITY FAIR (@VanityFair) February 6, 2026

«Τελείωσα με τις γυμνές εμφανίσεις… σχεδόν» λέει η ίδια, φωτογραφιζόμενη ολόγυμνη πάνω στο μαύρο άλογο με φόντο τον γκρίζο, συννεφιασμένο ουρανό.

Στη συνέντευξη, αναφέρεται στην προσωπική της σχέση και συνεργασία με τον σύζυγό της, τον Κάνιε Γουέστ λέγοντας πως «ποτέ δεν μου είπαν να κάνω κάτι» σχετικά με τις εμφανίσεις της και πως του ζητά πάντα την γνώμη του γιατί είναι ιδιοφυΐα.

Συγκεκριμένα, προσθέτει: «Αν είχες παντρευτεί τον Gianni Versace δεν θα σου έδινε ένα φόρεμα ή κάτι να φορέσεις;», απαντώντας με χιούμορ σε όσους την κατηγόρησαν για έλλειψη αυτονομίας στις επιλογές της.

Όσον αφορά τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της και την αντίδραση του κόσμου, η Σένσορι τονίζει: «Δεν με νοιάζει και πολύ… Πάντα σκέφτομαι απλώς, ‘θα το καταλάβουν κάποια μέρα. Και αν δεν το καταλάβουν, δεν θα το καταλάβουν’». Για εκείνη, η ουσία είναι να εκφράζεται στο έπακρο των δυνατοτήτων της.

Σημεία από τη ζωή και την προσωπική της ιστορία

Η Σένσορι μιλάει επίσης για τα παιδικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας πως η οικογένειά της ήταν πολύ θρησκευόμενη και ότι από μικρή είχε μια έντονη ανάγκη να καταλαβαίνει τα πάντα γύρω της. Αφιέρωνε ώρες στο διάβασμα για να μπορεί να συζητά για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαζόταν.

Advertisement

Αναφέρει πως ως παιδί είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα της και ότι όταν εκείνος καθυστερούσε να γυρίσει σπίτι, τον τηλεφωνούσε συνέχεια, απαιτώντας να μάθει πότε θα επιστρέψει.

Για τους πρώτους της εφηβικούς έρωτες, λέει πως ακόμα θυμάται πως κάθονταν δίπλα στον φράχτη και έκλαιγε όταν δεν μπορούσε να είναι με τον νεαρό γείτονά της, μια ανάμνηση που την οδήγησε να μιλήσει για τον σύζυγό της με τα ίδια λόγια: «Τον αγαπώ… Τον αγαπώ τόσο πολύ» και εξηγεί πως η βαθιά της αγάπη γι’ αυτόν είναι ο λόγος που τον παντρεύτηκε.

Η ίδια λέει πως θέλει να αποκτήσει παιδί, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε. Το επόμενο πρότζεκτ της τέχνης της θα αφορά τα παιδιά και τον τρόπο που η κοινωνία τα «καταναλώνει», ειδικά τη δημόσια έκθεσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι που την προβληματίζει βαθιά.

Advertisement

Με πληροφορίες από vanityfair.com