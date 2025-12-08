Σε κατάληψη προχώρησε σήμερα το πρωί της Δευτέρας, το ΓΕΛ Κ. Νευροκοπίου, το ΕΠΑΛ Κ. Νευροκοπίου και το Γυμνάσιο Κ. Νευροκοπίου, με τους μαθητές και μαθήτριες να δηλώνουν την συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής.

Όπως αναφέρουν μάλιστα σε σχετικό κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα, «προχωρήσαμε σε κατάληψη του σχολείου μας ως ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες της περιοχής μας, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω της συνεχούς και αδικαιολόγητης μείωσης της τιμής της πατάτας.

Η πατάτα Νευροκοπίου αποτελεί βασικό οικονομικό πυλώνα της περιοχής μας, όμως οι παραγωγοί πωλούν σε εξευτελιστικές τιμές που δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδα παραγωγής. Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλές οικογένειες σε οικονομικό αδιέξοδο και απειλεί άμεσα το μέλλον του τόπου μας».

Με τις κινητοποιήσεις τους οι μαθητές του ΓΕΛ Κ. Νευροκοπίου ζητούν:

Την άμεση στήριξη των αγροτών της περιοχής από την πολιτεία με ουσιαστικά μέτρα και όχι απλές υποσχέσεις. Δίκαιη τιμολόγηση της πατάτας, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Προβολή του ζητήματος από τα ΜΜΕ, γιατί χωρίς ενημέρωση η κατάσταση αυτή παραμένει «αόρατη» για την υπόλοιπη χώρα.

Επισημαίνουν τέλος, ότι, «ως νέοι άνθρωποι που μεγαλώνουμε σε έναν αγροτικό τόπο, νιώθουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τις οικογένειές μας και την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση – ζητάμε να ακουστεί επιτέλους η φωνή του Νευροκοπίου».

Πηγή: Proinos-typos