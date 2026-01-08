Σε κατάσταση «αμόκ» ήταν ένας άνδρας ο οποίος εισέβαλε με ψεύτικα στοιχεία στο γραφείο του Δημάρχου στο Αγρίνιο, απαίτησε να τον συναντήσει και στην συνέχεια δάγκωσε στο μπράτσο έναν υπάλληλο που προσπάθησε να τον απομακρύνει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στο Δημαρχείο της πόλης και στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Ο δράστης εισήλθε στο μέγαρο και έφτασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου στεγάζεται το γραφείο του Δημάρχου, Γιώργου Παπαναστασίου.

Advertisement

Advertisement

Δίνοντας ψευδή στοιχεία κατά την είσοδο, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει πως θέλει να του μιλήσει και όταν ο Γ. Παπαναστασίου βγήκε έξω να δει τι συμβαίνει, άρχισε να τον απειλεί και να τον βρίζει. Υπάλληλος του Δήμου επιχείρησε να τον σταματήσει, ωστόσο ο δράστης επιτέθηκε και σε εκείνον.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του άνδρα, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο στο Αγρίνιο. Οι υπάλληλοι που βρίσκονταν στο σημείο εξακολουθούν να είναι σοκαρισμένοι μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους.

Πηγή: Agrinionews.gr