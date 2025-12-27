Αυξημένα είναι τα περιστατικά που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, καθώς η γρίπη Α και κυρίως το στέλεχος Η3Ν2 παρουσιάζει μεγάλη διασπορά στον πληθυσμό.

Η Αρετή Μανιώτη, παιδίατρος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο στέλεχος ως ιδιαίτερα μεταδοτικό, με έντονη κλινική συμπτωματολογία.

Advertisement

Advertisement

Η προσοχή στις ευπαθείς ομάδες

Σύμφωνα με την παιδίατρο, ιδιαίτερη πρέπει να είναι η προσοχή στους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες, καθώς η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με βαριά συμπτώματα. «Χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα και παχυσαρκία», τόνισε.

Παράλληλα, στα παιδιατρικά τμήματα νοσηλεύονται και περιστατικά με διάφορες άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως ο Covid-19, ενώ αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.

«Ασπίδα» ο εμβολιασμός

Σχετικά με το αντιγριπικό εμβόλιο, η κα Μανιώτη ανέφερε ότι αυτό επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάλογα με τα στελέχη που προβλέπεται να επικρατήσουν.

Όπως εξήγησε, «το εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και μέσα σε 10 έως 15 ημέρες παράγονται αντισώματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά πρωτεϊνικά χαρακτηριστικά ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών – τη λεγόμενη διασταυρούμενη ανοσία».

Σύμφωνα με την παιδίατρο, ακόμη και στην περίπτωση νόσησης, η κλινική εικόνα είναι κατά κανόνα πιο ήπια, ενώ μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η προστασία φθίνει μετά από 6 με 12 μήνες.

Η παιδίατρος τόνισε ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιείται από την ηλικία των 6 μηνών, ενώ για τα μικρότερα βρέφη υπογράμμισε τη σημασία του εμβολιασμού του οικογενειακού περιβάλλοντος. «Όσοι έχουν στο σπίτι βρέφος κάτω των 6 μηνών, εμβολιάζονται όλοι γύρω του για να το προστατεύσουμε. Αυτό το λέμε cocooning ανοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών, η κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα, η αποφυγή κοινής χρήσης σκευών, ο καλός αερισμός των χώρων και η αποχή από κοινωνικές συναθροίσεις όταν υπάρχουν συμπτώματα. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις υπερβολές: «Όταν υπερβάλλουμε με την αποστείρωση, το ανοσοποιητικό δεν εκπαιδεύεται. Έχει φανεί ότι παιδιά που προστατεύονται υπερβολικά εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων».

Αναφερόμενη στις διατροφικές συνήθειες των ημερών, σημείωσε ότι δεν χρειάζεται να δαιμονοποιείται καμία τροφή, αρκεί να υπάρχει μέτρο και πλαίσιο: «Πρώτα τρώμε το φαγητό μας και μετά το γλυκό. Αν απαγορεύσουμε κάτι πλήρως, το κάνουμε πιο ελκυστικό».

Όπως επισήμανε, η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης και η έλλειψη ύπνου μπορούν να προκαλέσουν υπερκινητικότητα, διευκρινίζοντας ότι μικρές αποκλίσεις μπορούν να εξισορροπηθούν τις επόμενες ημέρες.

Advertisement

Σύμφωνα με την ειδικό, τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται 10 έως 12 ώρες ύπνου, ενώ οι έφηβοι τουλάχιστον 8 ώρες. «Στον ύπνο εκκρίνεται αυξητική ορμόνη, ενισχύεται το ανοσοποιητικό, παράγονται αντισώματα και κύτταρα που αντιμετωπίζουν φλεγμονές». Τέλος, αναφέρθηκε και στο στρες, υπογραμμίζοντας ότι αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης και επιβαρύνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.