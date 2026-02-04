Το νερό που τρέχει από τις βρύσες στην Αίγινα κρίνεται ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, ενώ κάτοικοι του νησιού καταγγέλλουν δερματικούς ερεθισμούς και προβλήματα στα μάτια μετά την επαφή μαζί του.

Το σοβαρό ζήτημα στην υδροδότηση ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο υποθαλάσσιος αγωγός που τροφοδοτεί το νησί τέθηκε εκτός λειτουργίας. Στις 14 Ιανουαρίου 2026 η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε δειγματοληψία νερού και απέστειλε το σχετικό πόρισμα στον Δήμο Αίγινας, επισημαίνοντας ότι το νερό από συγκεκριμένες γεωτρήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Η απαγόρευση αφορά την πόση, την ατομική υγιεινή, την παρασκευή ή εμπορία προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και κάθε χρήση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση επαφή με τον άνθρωπο.

Τι έδειξαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι – Σοκαριστικά ευρήματα

Η αυτοψία που διενεργήθηκε έξι διαφορετικά σημεία υδροδότησης έφερε στο φως σοκαριστικά ευρήματα:

Σε 5 από τα 6 δείγματα καταγράφηκαν συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Στο 50% των δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου βρίσκονταν κάτω από το ελάχιστο όριο ασφαλείας, γεγονός για το οποίο την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Δήμος Αίγινας, ως αρμόδιος φορέας ύδρευσης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων, ενώ τίθενται ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα των αδειών υδροληψίας.

Ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και την Δημοτική Αρχή του νησιού προκύπτει σαφής αντίθεση στην αξιολόγηση της ποιότητας του νερού στην Αίγινα:

Η Περιφέρεια Αττικής εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια της υδροδότησης, ζητώντας άμεσα μέτρα, ενημέρωση των πολιτών και εναλλακτικές λύσεις όπως εμφιαλωμένο νερό ή υδροφόρα.

εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια της υδροδότησης, ζητώντας άμεσα μέτρα, ενημέρωση των πολιτών και εναλλακτικές λύσεις όπως εμφιαλωμένο νερό ή υδροφόρα. Ο Δήμος Αίγινας, αντίθετα, διαβεβαιώνει μέσω social media ότι οι μετρήσεις διαπιστευμένου εργαστηρίου δείχνουν ότι το νερό είναι κατάλληλο για κατανάλωση και εντός των νομοθετημένων ορίων.