Σεισμός 3.9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:56 στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν υποθαλάσσιος και καταγράφηκε 11 Χλμ. Δυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας και σε εστιακό βάθος 5χλμ.

