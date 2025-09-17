Σεισμός 3.9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:56 στην Κεφαλονιά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν υποθαλάσσιος και καταγράφηκε 11 Χλμ. Δυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας και σε εστιακό βάθος 5χλμ.
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
