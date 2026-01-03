Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα στο όρος Μπέλες στις Σέρρες, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισε κυνηγός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της Πυροσβεστικής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, συνάδελφοί του προχώρησαν στην αναγνώριση τόσο της σορού όσο και των ρούχων που φορούσε. Αστυνομικοί του Εγκληματολογικού Τμήματος Σερρών βρίσκονται στον χώρο και εξετάζουν προσεκτικά τα ευρήματα.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, μακροσκοπικά δεν διαπιστώνονται εμφανή σημάδια κακώσεων ή χτυπημάτων στο σώμα του 45χρονου. Ωστόσο, για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξέταση.

Η σορός βρέθηκε μπρούμυτα μέσα σε ρέμα, στην περιοχή Μορφοπλαγιά, στη θέση «Χωνί», κοντά στο Πυροβολείο Π-9. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του, ένα Toyota RAV4, με το οποίο είχε φύγει από το σπίτι του την ημέρα της εξαφάνισής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Γκίνης είχε αναχωρήσει από την οικία του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου. Η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του την επόμενη ημέρα, το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Από τότε, αστυνομικοί, πυροσβέστες και εθελοντές συμμετείχαν σε εκτεταμένες έρευνες στο όρος Μπέλες, καθώς ήταν γνωστή η αγάπη του 45χρονου για τις πεζοπορικές διαδρομές στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές είχαν εξετάσει και ένα σημείωμα που εντοπίστηκε από τους οικείους του στην τσέπη ενός σακακιού του. Σε αυτό, ο 45χρονος είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δύο μικρών παιδιών τους, συνοδευόμενα από τη φράση «σε αγαπώ», στοιχείο που είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Παράλληλα, είχε γίνει ανάλυση των δεδομένων από το smartwatch του, τα οποία είχαν ανακτηθεί μέσω cloud. Σύμφωνα με αυτά, τις τελευταίες ημέρες πριν από την εξαφάνισή του ο πυροσβέστης κοιμόταν ελάχιστα, μόλις δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, ενώ το τελευταίο βράδυ είχε καταγράψει μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά ύπνου, με έντονη ανησυχία και αυξημένη δραστηριότητα.

Οι συγχωριανοί του στα Άνω Πορόϊα μιλούν για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα κοινωνικό, δραστήριο και αγαπητό, που συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δράσεις του χωριού. Η εξαφάνισή του είχε προκαλέσει βαθιά ανησυχία και θλίψη στην τοπική κοινωνία, η οποία πλέον θρηνεί για την απώλειά του.