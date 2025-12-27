Το όχημα που εντόπισαν χθες Βούλγαροι κυνηγοί στο Μπέλλες δεν ανήκει τελικά στον 45χρονο διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, που αγνοείται από την προηγούμενη Τρίτη, μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενη στελέχη της Πυροσβεστικής.

Το όχημα είχε βρεθεί σε υψόμετρο 1.600 μέτρων και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο το βράδυ, αλλά δεν ήταν δυνατόν λόγω της ομίχλης. Οι αξιωματικοί που συντονίζουν την επιχείρηση κατέληξαν στο συμπέρασμα, βάσει πληροφοριών από την περιοχή και τις βουλγαρικές αρχές, πως το αυτοκίνητο δεν ανήκει στον πυροσβέστη μα είναι παρατημένο εκεί εδώ και καιρό από διακινητή μεταναστών.

Advertisement

Advertisement

Οι έρευνες συνεχίζονται.