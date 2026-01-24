Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες η δημοσιογράφος και anchor woman Σία Κοσιώνη, προκαλώντας ανησυχία στον δημοσιογραφικό κόσμο και το τηλεοπτικό κοινό. Η γνωστή παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ εισήχθη προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή που παρουσίασε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί και την απουσία της από το δελτίο ειδήσεων. Μετά από σειρά ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, έναν μικροοργανισμό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση, καθαρά για προληπτικούς λόγους. Όπως τονίζεται, η κατάστασή της είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, ενώ ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή.

Το περιβάλλον της εμφανίζεται αισιόδοξο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η δημοσιογράφος θα αναρρώσει πλήρως και σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά της. Μέχρι τότε, συνάδελφοι και τηλεθεατές της στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση.